Белорусам назвали основные причины утечки персональных данных

Кроме того, специалист отметила, что бывают ситуации, когда человек дает согласие на обработку персональных интернет-магазину или же салону красоту, однако позже прекращает пользоваться их услугами. В таком случае, поясняет она, необходимо обратиться к оператору и попросить прекратить обработку личной информации, а также удалить персональные данные.