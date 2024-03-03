Белорусам назвали основные причины утечки персональных данных

В Национальном центре защиты персональных данных озвучили основные причины утечки персональных данных. Подробности в эфире телеканала ОНТ рассказала официальный представитель НЦЗПД Ольга Шибко, пишет sb.by.
По ее словам, чаще всего утечки данных случаются из-за кибератак, нарушения защиты системы. Вторая причина, добавила Шибко, заключается в человеческом факторе:
— Кто-то по незнанию может открыть какую-либо ссылку, что повлечет еще большую утечку данных и потерю конфиденциальной информации.
Кроме того, специалист отметила, что бывают ситуации, когда человек дает согласие на обработку персональных интернет-магазину или же салону красоту, однако позже прекращает пользоваться их услугами. В таком случае, поясняет она, необходимо обратиться к оператору и попросить прекратить обработку личной информации, а также удалить персональные данные.
— Эти снизит риски при утечках данных.
Шибко отметила, что подобное заявление может подаваться в письменном виде. Также допускается подача электронного документа. Она пояснила, что в 15-дневный срок оператор должен прекратить обработку персональных данных гражданина, удалить их из базы, а также проинформировать об этом.