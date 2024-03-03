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К концу недели на Среднем Урале ожидается похолодание

Сильный ветер в регионе будет сопровождаться оттепелями.
Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 52% 764 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области антициклон принесет похолодание к концу следующей недели. Так, уже 8 марта температура воздуха в дневное время опуститься до −4 градусов, а ночью — до −11. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

— После двухдневного затишья вновь усилится ветер. Вместе с этим по периферии антициклона на Урал распространяется более теплая воздушная масса, — рассказал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Он также отметил, что в большинстве районов региона в дневные часы ожидаются оттепели — теплая погода сохранится до 5 марта. Однако ближе к выходным в регион вернется холод.