К концу недели на Среднем Урале ожидается похолодание

В Свердловской области антициклон принесет похолодание к концу следующей недели. Так, уже 8 марта температура воздуха в дневное время опуститься до −4 градусов, а ночью — до −11. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.
— После двухдневного затишья вновь усилится ветер. Вместе с этим по периферии антициклона на Урал распространяется более теплая воздушная масса, — рассказал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Он также отметил, что в большинстве районов региона в дневные часы ожидаются оттепели — теплая погода сохранится до 5 марта. Однако ближе к выходным в регион вернется холод.