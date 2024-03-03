Синоптики предупредили про мокрый снег и дождь 4 марта в Беларуси

Согласно прогнозу синоптиков, в стране прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночное время местами пройдут дождь, мокрый снег. В дневное время по юго-западу Беларуси пройдут дожди. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах возможен слабый гололед. Ветер окажется юго-восточных и восточных направлений. Ночью температура воздуха составит от −3 до +3 градусов. Днем прогнозируется от +2 до +8 градусов.