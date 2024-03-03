На участке трассы Зеленоградск — Приморск начался ремонт

Стоимость контракта — более 156 млн рублей. Торги на проведение ремонта трассы были признаны несостоявшимися, т.к. других претендентов, кроме компании «Вад», не оказалось. В целом подрядчику предстоит восстановить участок дороги от посёлка Круглово до пересечения улицы Янтарной и Калининградского шоссе в Приморске. К августу 2024 года должны быть отремонтированы проезжая часть и тротуары. Также рабочим предстоит нанести разметку и обустроить остановочные павильоны.