В Новосибирске исчезли воробьи

Орнитолог Алексей Яновский сообщил, что воробьев становится все меньше в связи с тем, что сейчас уменьшается количество мест, подходящих для выведения птенцов — бараки сносят, а дома в частном секторе и в дачных поселках обшиваются сайдингом.