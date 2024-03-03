В Новосибирске исчезли воробьи

Новосибирские орнитологи рассказали, почему из города исчезли воробьи. Как пишет портал VN.ru, численность этих пернатых сокращается с каждым годом все больше.
Орнитолог Алексей Яновский сообщил, что воробьев становится все меньше в связи с тем, что сейчас уменьшается количество мест, подходящих для выведения птенцов — бараки сносят, а дома в частном секторе и в дачных поселках обшиваются сайдингом.
Эксперт отметил, что в новых домах практически нет ниш, где бы воробьи могли прятаться от непогоды и безопасно выводить птенцов; в парках периодически скашивают траву, из-за этого птицы лишаются корма; обработка растений от вредителей тоже лишает воробьев пищи.