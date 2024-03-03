Как поступить в филиал СПбГУ в Ташкенте — подача документов, стоимость обучения

На сегодняшний день в России учатся более 63 тыс. узбекистанцев. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Однако получить российское образование можно и не выезжая из Узбекистана.
Сегодня в республике доступны 14 филиалов российских вузов. В их числе — Санкт-Петербургский государственный университет. В 2023 году вуз провел первый набор студентов, а в 2024 году планирует расширить количество образовательных программ и открыть магистратуру.
О том, как поступить в филиал СПбГУ в Ташкенте, какие нужно документы собрать и во сколько обойдется обучение — в видео Sputnik Узбекистан.