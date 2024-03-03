Рабочая неделя в Волгограде начнется с ночных морозов и слякоти днем

Первая рабочая неделя марта в Волгограде начнется с ночных морозов, плюса и слякоти днем. Будет дуть довольно сильный ветер. Суточные перепады температур достигнут 20 градусов. Солнышко будет топить лед, но существенных осадков в ближайшие дни не ожидается. Какой будет погода в Волгограде и области с 4 по 6 марта, рассказали синоптики волгоградского гидрометцентра.