Рабочая неделя в Волгограде начнется с ночных морозов и слякоти днем

Первая рабочая неделя марта в Волгограде начнется с ночных морозов, плюса и слякоти днем. Будет дуть довольно сильный ветер. Суточные перепады температур достигнут 20 градусов. Солнышко будет топить лед, но существенных осадков в ближайшие дни не ожидается. Какой будет погода в Волгограде и области с 4 по 6 марта, рассказали синоптики волгоградского гидрометцентра.
— В Волгограде облачно с прояснениями. Температура воздуха: ночью −4…-6 градусов; днём +4…+6, — рассказали в волгоградском ЦГМС о погоде 4 марта.
Во вторник и среду дневные температуры в Волгограде будут чуть ниже, но все равно задержатся на плюсовых отметках. По области температура ночью местами при прояснениях будет достигать −13 градусов, днем — от −4 до +8.
Перемены погоды синоптики ждут с 8 марта.