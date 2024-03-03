На Всемирном фестивале молодежи работают около 600 волонтеров

Отмечается, что волонтерский корпус курорта приступил к работе 29 февраля. Так, были организованы тематические площадки и встреча делегаций в аэропорту и на железнодорожных вокзалах.
«Ресурсным центром волонтерства “Форвард” Сочинского государственного университета совместно с управлением молодежной политики администрации курорта отобрано и подготовлено 350 человек для оргкомитета и 150 для встречи и сопровождения международных делегаций. Также 100 студентов Сочинского медицинского колледжа и Сочинского филиала Межрегионального медицинского колледжа было привлечено для проведения ПЦР-тестирования участников и персонала площадок фестиваля. Студенты высшего и среднего профессионального образования института РУДН работают в центрах выдачи аккредитаций и печати, выдают форму участникам фестиваля», — говорится в сообщении.
Уточняется, что волонтеры Сочи помогают в организации и проведении ВФМ-2024 практически по всем направлениям: это транспортная логистика, аккредитация и административная деятельность, управление потоками, сопровождение делегаций, протокол, обеспечение работы СМИ, проведение мероприятий и церемоний.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.