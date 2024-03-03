Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты построят в ТиНАО

Градоначальник подчеркнул, что новые квартиры уже получили около 8 700 человек. Всего в ТиНАО новое жилье будет предоставлено более чем 22 тысячам жителей. Параллельно со строительством новых домов также будет развиваться и социальная инфраструктура. В частности, будут построены детские сады в Коммунарке, Десеновском, Московском и Внуковском поселениях. В Филимонковском строят детско-взрослую поликлинику.