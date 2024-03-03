Казахстан готовится подписать соглашение о безвизе с Бахрейном

«Заместителю премьер-министра — министру иностранных дел Республики Казахстан Нуртлеу Мурату Абугалиевичу подписать от имени правительства Республики Казахстан соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Бахрейн об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера», — говорится в проекте министерства иностранных дел Казахстана.