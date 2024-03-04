В Хабаровском крае первая декада марта будет холоднее климатической нормы

В Хабаровском крае первая декада марта ожидается прохладной и бесснежной. Об этом сообщила «АиФ-Дальинформ» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.
По данным синоптика, в начале новой недели в регионе местами будут идти снегопады. Однако уже во вторник, 5 марта, установится погода без существенных осадков. Причиной изменений станет уход циклона, который сейчас движется вдоль побережья Приморского края.
Температурный фон в первые десять дней месяца опустится на 1−3 градуса ниже климатической нормы. Ночью столбик термометра будет колебаться в пределах −18…-13 градусов, днём температура ожидается на уровне −10…-3 градусов. Ветер умеренный, до 5−10 метров в секунду.