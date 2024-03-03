В Башкирии взята под охрану могила академика Матвея Любавского

Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан.
Список объектов культурного наследия с утвержденными границами и режимами использования территории пополнила «Могила Любавского Матвея Кузьмича (1860−1936)».
Любавский Матвей Кузьмич — российский и советский историк. Ректор Московского университета, академик Академии наук СССР.
В 1930 году Любавский был арестован по так называемому «академическому» делу («дело академика Платонова»). Любавский был выслан в Уфу. Находясь в ссылке, активно сотрудничал с Институтом национальной культуры Башкирской АССР, где в течение 1932—1934 годов работал над историей землевладения и классовой борьбы в этих землях в
Освобождён 5 ноября 1935 года. Скончался в Уфе вскоре после окончания срока ссылки, 22 ноября 1936 года. Похоронен на Сергиевском кладбище Уфы.
Как сообщили в пресс-службе Башкультнаследия, режим использования территории предусматривает запреты на строительство объектов капитального строения; проведение земляных, мелиоративных и иных работ; использование технологий, создающие динамические нагрузки на объект; установка киосков, павильонов и навесов, а также засорение территории и уничтожение объекта или его частей.
Режим не ограничивает проведение работ по сохранению объекта.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии утверждены границы нескольких курганов и селищ.