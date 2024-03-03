В Башкирии взята под охрану могила академика Матвея Любавского

В 1930 году Любавский был арестован по так называемому «академическому» делу («дело академика Платонова»). Любавский был выслан в Уфу. Находясь в ссылке, активно сотрудничал с Институтом национальной культуры Башкирской АССР, где в течение 1932—1934 годов работал над историей землевладения и классовой борьбы в этих землях в XVII—XVIII вв. Этому посвящены его неопубликованные монографии: «Землевладение и землепользование в Башкирии в XVIII—XIX вв. », «Вотчинники-башкиры и их припущенники в XVII—XVIII вв. », «Очерки по истории башкирского землевладения и землевладения в XVII—XVIII и XIX веках», «Помещики-мусульмане и их крепостные в Башкирии в XVIII и XIX вв.» и «Очерк башкирских восстаний в XVII и XVIII вв.». Уволен 31 декабря 1934 года и почти год добивался восстановления на работе.