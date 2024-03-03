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В Башкирии взята под охрану могила академика Матвея Любавского

Башкультнаследие утвердило границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения.
Источник: пресс-служба Башкультнаследия

Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан.

Список объектов культурного наследия с утвержденными границами и режимами использования территории пополнила «Могила Любавского Матвея Кузьмича (1860−1936)».

Любавский Матвей Кузьмич — российский и советский историк. Ректор Московского университета, академик Академии наук СССР.

В 1930 году Любавский был арестован по так называемому «академическому» делу («дело академика Платонова»). Любавский был выслан в Уфу. Находясь в ссылке, активно сотрудничал с Институтом национальной культуры Башкирской АССР, где в течение 1932—1934 годов работал над историей землевладения и классовой борьбы в этих землях в XVII—XVIII вв. Этому посвящены его неопубликованные монографии: «Землевладение и землепользование в Башкирии в XVIII—XIX вв.», «Вотчинники-башкиры и их припущенники в XVII—XVIII вв.», «Очерки по истории башкирского землевладения и землевладения в XVII—XVIII и XIX веках», «Помещики-мусульмане и их крепостные в Башкирии в XVIII и XIX вв.» и «Очерк башкирских восстаний в XVII и XVIII вв.». Уволен 31 декабря 1934 года и почти год добивался восстановления на работе.

Освобождён 5 ноября 1935 года. Скончался в Уфе вскоре после окончания срока ссылки, 22 ноября 1936 года. Похоронен на Сергиевском кладбище Уфы.

Как сообщили в пресс-службе Башкультнаследия, режим использования территории предусматривает запреты на строительство объектов капитального строения; проведение земляных, мелиоративных и иных работ; использование технологий, создающие динамические нагрузки на объект; установка киосков, павильонов и навесов, а также засорение территории и уничтожение объекта или его частей.

Режим не ограничивает проведение работ по сохранению объекта.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии утверждены границы нескольких курганов и селищ.

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