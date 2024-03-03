ГТК: есть ощущение, что Литва специально создает заторы на КПП

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил, что литовские власти специально создают затор из автомобилей на границе.
С пятницы 1 марта Литва закрыла пункты пропуска «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка») на границе с республикой.
«Складывается ощущение, что литовская сторона специально создает затор», — говорится в сообщении ГТК в Telegram-канале.
Литовская сторона объясняет закрытие пунктов пропуска «изменением геополитической ситуации» и «угрозами национальной безопасности». Глава таможенного ведомства Беларуси расценил эти шаги Вильнюса как недружественные. Он спрогнозировал рост очередей фур, что и произошло. Гостаможкомитет Беларуси констатировал 2 марта, выросли на 57%, если сравнивать с показателями предыдущей недели.
Несмотря на затруднения с пересечением границы, литовские граждане продолжают активно пользоваться безвизовым режимом въезда в Беларусь. Именно литовцы чаще всего приезжают по безвизу.
С начала действия этой льготы — c 2022 года — страну посетили около 520 тысяч литовцев. Для сравнения: безвизом за это же время воспользовались примерно 92,3 тысячи граждан и более 57,9 тысячи «неграждан» Латвии, а также чуть больше 7 тысяч граждан Польши.
Таким образом, литовцы составляют абсолютное большинство тех, кто путешествует в Беларусь по безвизовому режиму.