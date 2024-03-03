ГТК: есть ощущение, что Литва специально создает заторы на КПП

С начала действия этой льготы — c 2022 года — страну посетили около 520 тысяч литовцев. Для сравнения: безвизом за это же время воспользовались примерно 92,3 тысячи граждан и более 57,9 тысячи «неграждан» Латвии, а также чуть больше 7 тысяч граждан Польши.