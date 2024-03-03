Сезон близко. Какие новшества ожидают минских велосипедистов и самокатчиков

Пришла весна, а значит, скоро на улицы вернутся велосипедисты, любители погонять на электросамокатах, сегвеях, гироскутерах и иных модных средствах персональной мобильности. Вновь заработают шеринговые компании, чтобы горожане могли без проблем колесить по столице. Популярность двухколесного транспорта создает дополнительные риски для пешеходов. Да и для автовладельцев — лишний повод быть внимательнее на дорогах. Как найти баланс между интересами всех участников дорожного движения и какие новшества ожидаются в нынешнем сезоне, корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.



— Денис Владимирович, средства персональной мобильности не так давно вошли в повседневную жизнь минчан. Сам термин официально закреплен в новой редакции ПДД, которая вступила в силу в октябре 2022 года. Что вызывает обеспокоенность со стороны Госавтоинспекции?



— С учетом той работы, которую проводит столичная Госавтоинспекция совместно с Мингорисполкомом, СПМ и передвижение на велосипедах становятся все более популярными. Безопасность дорожного движения зависит от соблюдения правил всеми участниками — как пешеходами на средствах персональной мобильности, так и велосипедистами, водителями. Аварии в основном происходят при переезде пешеходных переходов — регулируемых или нерегулируемых, при повороте направо или налево, на выездах с дворовых территорий, где идет пересечение основного хода магистральной улицы с велодорожкой либо тротуаром, по которому передвигаются в установленном порядке в том числе велосипедисты.

Мы видим, что с момента появления шеринговых средств персональной мобильности их востребованность растет. Только по информации, которую получили от одной из самых крупных в Минске организаций, оказывающих данные услуги, количество поездок за 2023 год увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с 2022-м: было чуть меньше 1 млн — стало более 2 млн. По числу пользователей аналогично — около 80 тыс. и почти 160 тыс. Когда сервис начинал работу, минчане брали шеринговые электросамокаты для развлечения, а сейчас практически 90% случаев — транспортные поездки. Речь идет о мобильности граждан. За год жители и гости столицы на арендованном двухколесном транспорте проехали 4,5 млн км (в 2022-м — 2,5 млн км). Естественно, Госавтоинспекция не может оставаться в стороне. Принимаются нормативно-правовые акты, чтобы регулировать эту сферу. Реализуется пилотный проект, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения при осуществлении коммерческой деятельности по прокату электросамокатов.



«За год проехали 4,5 млн км». В Минске растет популярность средств персональной мобильности



— Расскажите подробнее об инициативе. Когда стартовал «пилот», какие мероприятия включает?



— У нас есть свод правил, утвержденных решением Мингорисполкома, который вовлеченные организации исполняют в целях безопасности движения и надлежащего содержания средств персональной мобильности, расположенных в городе. Введены ограничения скоростного режима для шеринговых самокатов. На отдельных участках разрешена скорость до 15 км/ч и до 20 км/ч, в оставшейся части города она по действующим ПДД не должна превышать 25 км/ч. Определены зоны запрета движения и парковки, которые после установки там соответствующих запрещающих дорожных знаков также распространяются на личные самокаты, моноколеса и иные СПМ. Интенсивность пешеходного потока не везде позволяет безопасно эксплуатировать их с учетом присущих им характеристик. В прошлом сезоне в определенное время суток ограничения действовали в парках и скверах, на некоторых улицах и площадях. Пилотный проект стартовал в прошлом году. Все меры, которые принимались, заранее оговаривались с шеринговыми компаниями.



— Какие новшества стоит ожидать? Знаю, что определены сроки, когда можно воспользоваться средствами персональной мобильности на условиях шеринга: с 15 марта по 15 ноября. Почему выбраны эти даты?



— В нынешнем сезоне продолжим внедрять те решения, которые положительно восприняты самими организациями и гражданами. С учетом опыта прошлого года, обратной связи с пользователями сервисов будем вносить некоторые изменения в части оптимизации зон скоростных режимов: где-то добавим, где-то уберем. В частности, анонсировали ограничение движения в районе площади Якуба Коласа и располагающихся рядом пешеходных зонах. Там не везде комфортно пешком пройти. Есть альтернатива проезда по противоположной стороне проспекта.



Чат-бот для решения вопросов с парковкой прокатных самокатов запустят в Минске



Еще одно новшество — создание чат-бота для оперативного решения вопросов, связанных с парковкой средств персональной мобильности. Граждане, подразделения, службы города могут проинформировать, если СПМ мешают содержанию, уборке улично-дорожной сети, создают неудобства жителям. Организации быстро отреагируют и исправят ситуацию. Чат-бот планируется запустить в начале сезона — ориентировочно апреле-мае, когда погодные условия и среднесуточная температура позволят комфортно использовать средства персональной мобильности.

Если говорить о сроках начала и завершения сезона, то ориентировались на погодные условия. Чаще электросамокатами жители пользуются ранним утром и вечером — когда едут на работу или возвращаются домой. До 15 марта и после 15 ноября в это время достаточно холодно.



— Будут ли изменения для велосипедистов в новом сезоне?



— Ежегодно велосипедная инфраструктура совершенствуется: открываются новые маршруты, появляются дополнительные велопереезды, обозначения. Реализовываются новшества в части соединения микрорайонов, магистральных велодорожек или совмещенных пешеходных дорожек. В этом сезоне планируем очередную корректировку некоторых популярных веломагистралей. Одна из них расположена по пр. Победителей. Обустроим велодорожки по обе стороны проспекта — кроме магистральной, которая идет вдоль реки Свислочь. Максимально приведем территорию в надлежащее по нормативам состояние и по ширине, и по безопасным велопереездам. Учитываем места пересечений с проезжей частью, остановки общественного транспорта. Соответственно обозначим дорожными знаками, разметкой, чтобы разграничить пространство.



Движение по некоторым популярным веломаршрутам в Минске планируется скорректировать



Изменения, как и в прошлом году, будут обсуждаться совместно с Мингорисполкомом на заседаниях рабочей группы по развитию велодвижения. Внесем свои предложения и по велодорожкам, которые возможно обустроить на проезжей части при проведении работ по замене асфальтобетонного покрытия. Исходим из условий интенсивности движения транспортных средств, популярности направлений у велосипедистов и пользователей СПМ. Сейчас говорить о конкретных участках преждевременно. Ориентируемся на комплексный подход, чтобы обеспечить безопасность движения, снизить аварийность.

Также планируем в этом году с помощью общественных объединений, велосообществ, главного управления спорта и туризма Мингорисполкома провести мониторинг велосипедного трафика. А для этого необходимо установить на определенных направлениях специальные детекторы (радары или системы видеоаналитики), которые позволят увидеть, какие направления наиболее востребованы, где еще инфраструктура отстает от спроса. Такие технологии дают возможность вести учет проезжающего транспорта, разделить его по категориям (велосипеды, самокаты, сегвеи, скутеры и др.)



— Сколько ДТП с участием электросамокатов и иных средств персональной мобильности, велосипедистов произошло в 2023 году?



— За 2023 год у нас было 19 ДТП, в которых получили травмы пешеходы, передвигающиеся на средствах персональной мобильности. Если сравнивать с 2022 годом, то это всего на 18% больше. Здесь нужно учитывать, что минчане стали чаще ездить на СПМ, а также либерализацию действующего законодательства, которое разрешило не спешиваться на регулируемых, нерегулируемых пешеходных переходах вне зависимости от наличия велопереездов, велодорожек.

Если сравнивать статистику аварийности в части ДТП по вине пользователей СПМ, то таких из 19 всего три, как и в 2022 году. В большинстве аварий виновны водители, которые не заметили пешеходов при повороте налево или направо на регулируемом пешеходном переходе либо при выезде с дворовых территорий.

В ГАИ Минска рассказали, сколько в 2023 году произошло ДТП с участием самокатчиков и велосипедистов



Всего в Минске в 2023 году произошло 202 ДТП с участием пешеходов, из них меньше 10% — с участием пешеходов на СПМ. Также зарегистрировано 59 ДТП с участием велосипедистов (в 2022-м — 47). Наезды двухколесного транспорта на пешеходов не относятся к категории ДТП. По тем сведениями, которые поступили из всех возможных источников (органы Следственного комитета, подразделения МВД, которые проводили проверки по случаям травмирования, комитет по здравоохранению Мингорисполкома), имеем информацию о 1198 таких происшествиях, в результате которых причинен вред здоровью и имуществу граждан. В 1178 случаях пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести: 836 (71%) — легкой, 317 — средней (почти 27%), 48 — тяжелой (4%). В результате падения с велосипеда один человек погиб.



За невыполнение требований действующего законодательства в области эксплуатации СПМ в прошлом году привлекли к административной ответственности свыше 3 тыс. граждан. Будем и дальше работать над сокращением аварийности, объяснять пользователям средств персональной мобильности правила дорожного движения, чтобы они не подвергали опасности свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других людей.



Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.