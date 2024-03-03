«Не могу перестать изменять»: проблема неверности в Узбекистане

«В браке я уже 9 лет, из них шесть ­- изменяю и никак не могу прекратить это делать. Началось все с момента нашего с женой знакомства. Моя супруга — родная сестра жены лучшего друга. Мы познакомились с ней, когда друг решил представить мне свою тогда еще девушку, у которой была сестра. Мы стали проводить с ней все больше времени и, в конце концов, поженились. .Но в душе я понимал, что хочу не ее, а жену моего друга. Несмотря на то, что мы оба были в браке, я стал ухаживать за ней, мы сблизились и стали встречаться втайне от наших половинок. Естественно, это не могло продолжаться слишком долго, и наша связь позже прекратилась, но я не смог остановиться на этом. Мне кажется, все началось в школьные годы, когда мне понравилась одна женщина — мать-одиночка, она была намного старше меня. Я до сих пор думаю о ней и как будто чувствую ее в тех женщинах, с которыми изменяю. В собственной супруге я этого не ощущаю. Наверное, я приелся ей, она уже не хочет меня, как раньше. Но я люблю жену за ее поступки, в этом ее никто никогда не заменит. Я разделяю любовь животную и искреннюю. Совесть меня никогда не мучила, я стал задумываться об этом только недавно. Не знаю, как мне поступить. Я трачу все свои эмоциональные ресурсы на измены, но при этом пытаюсь оставаться хорошим мужем и отцом. Это угнетает меня уже долгое время».