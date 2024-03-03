«Не могу перестать изменять»: проблема неверности в Узбекистане

Что такое измена в отношениях? По сути, это эмоциональная или физическая связь с тем, кто не является твоим партнером. Для одних измена — физический контакт, для других — легкий флирт на стороне. У каждого человека свои критерии верности, которых он придерживается сам и обсуждает со своим партнером перед вступлением в брак.
«Переписка в соцсетях с парнем или девушкой кем-то может быть воспринята болезненно и плохо повлиять на отношения, даже если в ней нет сильной романтической подоплеки. А для кого-то секс партнера в пьяном состоянии — не повод для расставания. Именно поэтому конкретного определения этому явлению нет», — объясняет сексолог Наргиза Мирабдуллаева.
Измена — сильное эмоциональное потрясение, которое влияет на здоровье человека. В первую очередь это связано с ощущениями предательства и покинутости, преследующими практически постоянно. Некоторые психологи сравнивают эмоциональное давление от измены с переживанием тяжелой болезни близкого человека. Это, конечно, не пройдет бесследно и для физического здоровья, повлияв на работу щитовидной железы, сердца и желудка.
Иногда измена любимого навсегда оставляет тяжелую психологическую травму и приводит к нездоровым отношениям в будущем. Человек больше не сможет довериться своему партнеру, даже если тот окажется добропорядочным и хорошим. Он будет чувствовать ревность или ощущение ненужности, думая, что ему/ей рано или поздно найдут замену.
Постоянные проверки телефона на предмет подозрительности, продумывание в голове сценариев о том, что ответить, если спросят, почему задерживаешься на работе позже обычного, беспокойство о запахе или пятне от губной помады на рубашке. Незначительные, на первый взгляд, вещи, о которых нужно задумываться, вгоняют в необходимость контролировать каждое свое движение, чтобы не попасться на лжи.
И, как показывает практика, за всеми мелочами не уследишь. Например, певица Шакира впервые заподозрила в измене своего мужа Жерара Пике благодаря тому, что, вернувшись домой после отъезда, она обнаружила в холодильнике пустую банку из-под джема. Ни Жерар, ни их дети не любят джем, и обычно его не едят. Как оказалось, ее сомнения подтвердились. Джем действительно съел посторонний человек, а точнее — любовница Жерара Пике.
У человека повышается уровень тревожности, он начинает замечать некоторые детали, о которых обычно никто не задумывается. Также он может применять подобную тактику против партнера. Допустим, если мужчина сам изменяет или когда-то изменял жене, то он может начать контролировать каждый ее шаг и задавать вопрос, почему задержалась на работе, хотя она не давала никаких поводов для сомнения.
Почему люди изменяют?
Сделать выбор, который повлечет за собой проблемы в отношениях и, возможно, разрушит ваш брак — очень непросто. Измена кажется многим легкомысленным поступком, но большинство людей все же понимают и осознают возможные последствия такого поведения. Особенно, если эта измена — не разовая, а систематическая.
Первая причина — разная половая конституция и языки любви. Запросы по этому поводу у каждого человека индивидуальны, часто они могут не совпадать с желаниями партнера. Уровень половой конституции — это количество сексуальных контактов, необходимых человеку в отношениях для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Языки любви — средства выражения того, что вы чувствуете к партнеру. Это могут быть подарки, прикосновения, слова, ухаживания
В целом эмоционально-физическое состояние обоих партнеров может быть сопряжено с разными вопросами их совместной жизни. Из-за того, что мужчины и женщины отказываются общаться друг с другом на тему взаимоотношений, это часто переходит в молчаливый конфликт. .Похожую историю рассказывает одна из читательниц UzNews:
«Я столкнулась с изменой в браке. После шести лет отношений мы с парнем решили пожениться, и уже через два года стали родителями. Когда женщина становится мамой, она ставит материнство на первый план, а мужчина просто получает готового ребенка без инстинкта. Он ждет, что жена будет для него той же кухаркой, уборщицей и любовницей, но это не так. Помимо смены ориентиров, женщина меняется и внешне. Я набрала вес, недосыпала из-за ухода за малышкой и совсем погрязла в быту, оставшись одна. А муж продолжал общаться с людьми, гулял и работал. Ну и, конечно, появились варианты поинтереснее, чем уставшая от быта и детей жена. После измены случился развод, затянувшийся на два года, затем он сразу женился на другой. Думаю, причина в том, что мужчина не проявляет терпимости, не сопереживает и не помогает жене после рождения детей. Хотелось бы получать цветы, разделять быт, ходить на свидания с супругом и оставаться женщиной даже после появления малыша в семье, ведь это и есть работа любящего мужа».
Вторая причина — традиции и семейный уклад. Обсуждать подробности интимной жизни между партнерами является стигмой, что может также привести к абсолютному недопониманию. .Конечно, это не значит, что измена является нормой и решением проблемы, если вы не чувствуете себя комфортно при обсуждении личных взаимоотношений с партнером. Однако если разбираться в причинах, то мы можем наткнуться и на такое объяснение.
Помимо этого, в Узбекистане в брак часто вступают по настоянию родителей. Нередко бывает так, что молодожены практически ничего друг о друге не знают. Они, возможно, были просто знакомы, ходили на одно-два свидания, но полюбить и получше узнать партнера еще не успели. .В таких браках все зависит от ментальности людей. Если они готовы к созданию семьи, несмотря на то, что жениха или невесту выбирали родители, то, скорее всего, постараются найти общий язык и со временем создадут крепкий союз.
В таком браке супруги живут как соседи, они не любят друг друга, они просто — жертвы обстоятельств. Или как минимум один из них не испытывает к своей половинке того же, что и другой. Здесь и начинаются измены и поиски нового партнера.
Третья причина — попытка сохранить брак с помощью измены. Суть такого поведения заключается в том, что человек, не получающий всего, чего ему хочется, «добирает» это в отношениях на стороне. Но при этом остается любящим супругом и хорошим семьянином, ведь разводиться или разрушать брак желания нет.
Вот что об этом говорит один из читателей UzNews:
«В браке я уже 9 лет, из них шесть - изменяю и никак не могу прекратить это делать. Началось все с момента нашего с женой знакомства. Моя супруга — родная сестра жены лучшего друга. Мы познакомились с ней, когда друг решил представить мне свою тогда еще девушку, у которой была сестра. Мы стали проводить с ней все больше времени и, в конце концов, поженились. .Но в душе я понимал, что хочу не ее, а жену моего друга. Несмотря на то, что мы оба были в браке, я стал ухаживать за ней, мы сблизились и стали встречаться втайне от наших половинок. Естественно, это не могло продолжаться слишком долго, и наша связь позже прекратилась, но я не смог остановиться на этом. Мне кажется, все началось в школьные годы, когда мне понравилась одна женщина — мать-одиночка, она была намного старше меня. Я до сих пор думаю о ней и как будто чувствую ее в тех женщинах, с которыми изменяю. В собственной супруге я этого не ощущаю. Наверное, я приелся ей, она уже не хочет меня, как раньше. Но я люблю жену за ее поступки, в этом ее никто никогда не заменит. Я разделяю любовь животную и искреннюю. Совесть меня никогда не мучила, я стал задумываться об этом только недавно. Не знаю, как мне поступить. Я трачу все свои эмоциональные ресурсы на измены, но при этом пытаюсь оставаться хорошим мужем и отцом. Это угнетает меня уже долгое время».
Виноваты всегда оба?
Потенциальных причин для измен много, но ни одна из них не является оправданием. Однако если человек замечает, что его партнера что-то долгое время не устраивает в отношениях, а попытки обсудить это выливаются в скандал, коммуникация с каждым разом угасает и сводится к нулю, задумайтесь о том, во что может вылиться состояние этих отношений дальше. Опять-таки это, конечно, все еще не дает вам никакого права изменять, и вам стоит выслушать недовольства своего любимого человека, только если они конструктивны. Но сделать это до того момента, пока ваши отношения не достигли критической точки.
«Личности, которые изменяют, зачастую изначально безответственны, — считает сексолог Наргиза Мирабдуллаева. — Им безразличны собственное состояние и их отношения. У человека всегда есть возможность поговорить с партнером и обсудить, что с их жизнью не так. Можно записаться к психологу и проработать свои проблемы. Можно сделать многое, и при этом не идти на измену. Даже если вы считаете, что у ваших отношений нет будущего и они исчерпали себя, вы несете ответственность за свой выбор — сначала честно разрываете предыдущие отношения и только потом вступаете в новые».
Это явление называется «газлайтинг». Газлайтинг — это метод манипуляции, заставляющий вас усомниться в самом себе, своих действиях или мировоззрении ради собственной выгоды. Например, девушка, которую поймали на измене, будет убеждать своего молодого человека в том, что это целиком и полностью его вина. Мол, ей недостаточно внимания, подарков, и вообще он стал слишком много времени уделять своей работе. Именно поэтому она и стала искать утешения в чужих руках.
Такая тактика — чистая манипуляция и попытка заставить человека чувствовать вину. Жертву нельзя обвинять в том, что с ней произошло, так как спровоцировать измену невозможно..Несмотря на стереотипы, мужчины и женщины изменяют практически одинаково. Уровень женских измен немного ниже, так как в патриархальном обществе измена женщины осуждается намного сильнее, чем измена мужчины. Тем не менее это останавливает далеко не всех.
С изменой со стороны избранницы столкнулся один из наших читателей:
«В 2019 году я познакомился со своей второй половинкой. Мы начали встречаться и вскоре переехали жить в другую страну. Два года все было прекрасно, никаких ссор или недопониманий. До тех пор, пока однажды она не заявилась домой с другом. Она познакомила меня с ним, мы даже подружились. Вскоре так вышло, что после вечеринки мы втроем отправились к нам домой. В тот вечер я заметил, что в спальне я остался один, и решил проверить, где они. Зайдя в другую комнату, я увидел ужасную картину измены. У меня ушла земля из-под ног. Для меня это была слишком тяжелая ситуация, я не могу передать словами, что я почувствовал в тот момент! Я не понимал, почему так произошло. Спустя время мы поговорили с девушкой, и я узнал “причину” измены. Она просто хотела удостовериться в себе и своих чувствах. Но меня такое оправдание не устроило, и мы в итоге разошлись. Сейчас у меня нет доверия ни к кому, я до сих пор один. Думаю, останусь один и дальше. Так мне легче».
Что происходит с отношениями после?
В первую очередь это сильный стресс и огромный выброс сложных эмоций для обоих партнеров. Это — опасный коктейль, замешанный на обиде, гневе, грусти, вине и ревности..Острое состояние после такого удара длится около трех недель. Осознание и принятие ситуации занимает долгое время, и чтобы оправиться, необходимо отдохнуть эмоционально друг от друга, возможно, разъехаться хотя бы на какое-то время.
«Несмотря на то, что острый период переживаний проходит около трех недель, это не означает, что нужно просто сидеть и ждать, пока он закончится. Необходимо вовремя обратиться за помощью специалиста, который поможет предотвратить развитие психологических проблем со здоровьем в будущем», — говорит сексолог Наргиза Мирабдуллаева.
Спустя время можно вернуться к диалогу и обсудить все, что вы хотели узнать у изменника/изменницы. Самое частое решение после диалога — расставание навсегда. Иногда люди все же выбирают остаться в этих отношениях, но это влечет за собой некоторые последствия. Сохранить брак часто стараются давно женатые пары, которые имеют детей и продолжают жить вместе, делая вид, что семья счастлива, даже если это не так.
«После измены оба партнера заряжены негативом, — разъясняет Наргиза. — Они могут создать видимость хорошей семьи, в наших реалиях такое бывает часто, но внутри этот объем негативных эмоций все еще останется. Измена — это в первую очередь обесценивание человека. Чувство того, что тебя не ценят, остается внутри, даже если вы будете делать вид, что это не так. Нужно вовремя проработать травму в совместной терапии с психологом, просто притворяться дальше имеет ровно тот же смысл, что и ожидать, что сломанный позвоночник сам собой вылечится. Часто дети из семей, чьи родители давно уже не любят друг друга, но продолжают жить вместе, наоборот, желают, чтобы мама с папой развелись и больше не создавали этой напряженной атмосферы, а занимались собственной жизнью, потому что “уж лучше так, чем дешевое притворство”.
Как помочь человеку оправиться после сильного эмоционального удара?
Простить измену возможно, но полностью вернуть доверие к партнеру не получится почти никогда. Потому что, если самый близкий тебе человек заставит усомниться в нем единожды, это чувство уже никогда не вытравить, даже если совместная жизнь продолжится.
Психологи призывают людей в первую очередь не наносить таких тяжелых травм, а просто поговорить и решить проблемы разумно. Ну, а если это не срабатывает и между вами уже нет ничего общего — мирно разойдитесь и начните строить новые отношения со спокойной душой, не оставляя никого в состоянии беспомощности.
После сильного эмоционального удара жертве измены часто требуется поддержка или помощь, которую мы можем предоставить. По мнению психологов, первое, что требуется сделать — это признать чувства переживающего нормальными. Нередко после случившегося, жертва чувствует не только опустошенность, но и вину.
Помимо этого, важно уточнить, что не стоит отвлекать человека от эмоций, если он сам вас об этом не попросит. Позвольте человеку выплеснуть весь негатив, все свои эмоции, послушать или посмотреть что-то грустное и хорошенько прорыдаться. И только после всего этого, когда эмоции придут в некоторую стабильность, можно попытаться «вывести в свет» и сходить куда-нибудь, чтобы снять напряжение.
Что же мы имеем по итогу? Измена — это акт, который совершается бездумно, и, несмотря на четкое осознание, не особо заботясь о последствиях. Совершать подобное или нет — выбор каждого. Однако прежде, чем идти на измену, просто вспомните, что каждая ложь рано или поздно всплывет наружу.