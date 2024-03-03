Проект «Клиника одного дня» для беременных стартует в семи регионах Казахстана

«Беременные смогут здесь пройти пренатальный скрининг в течение одного дня по принципу “одного окна”. Обследовать будут на современных аппаратах с высокой разрешающей способностью и диагностической эффективностью. По международным стандартам (FMF) Европейского фонда фетальной медицины сертифицированы около 200 врачей пренатальной ультразвуковой диагностики, обучены 20 врачей по медицинской генетике. Также впервые 50 пренатологов (генетики и УЗИсты) из 20 регионов Казахстана были направлены на обучение в клинику имени Отто в Санкт-Петербург для повышения квалификации, при поддержке фонда “Казахстан Халкына”», — отметили в ведомстве.