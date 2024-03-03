Санэпидемслужба в текущем учебном году выявила нарушения почти в 80% проверенных белорусских школ

Большинство (52%) составили нарушения в части обеспечения должных условий для учебы, при этом четверть из них — это недостатки материально-технического оснащения. Так нуждаются в ремонте 74 школьных спортивных зала, 50 стадионов, 37 санитарных узлов
«Из 48% выявленных нарушений в части организации образовательного процесса более 33% составили нарушения в части расписания учебных и факультативных занятий», — говорится в сообщении.
Кроме того, инспекторы выявили недостаточное внимание к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в группах продленного дня.