В Перми 6 марта заработают сирены

Жителей Перми предупреждают, что в среду, 6 марта, проведут учебную проверку готовности системы оповещения населения Пермского края. При этом включат узлы сиренного и речевого оповещения. Также сигналы «Внимание всем!» будут передавать с автомобилей, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами.
Все это будет происходить в течение 3 минут — с 10.40 минут до 10.43.
— Просим жителей города, услышав звук сирен и речевое оповещение, соблюдать спокойствие, включить телевизоры, радиоприемники и прослушать информацию, — призвали в городской администрации.