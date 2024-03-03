В Перми 6 марта заработают сирены

Жителей Перми предупреждают, что в среду, 6 марта, проведут учебную проверку готовности системы оповещения населения Пермского края. При этом включат узлы сиренного и речевого оповещения. Также сигналы «Внимание всем!» будут передавать с автомобилей, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами.