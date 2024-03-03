В РФ попал под блокировку сайт словаря жестовых языков Spread The Sign

Как сообщает «Роскомсвобода» (признана иностранным агентом), блокировка произошла 19 февраля, но СМИ обратили внимание на это на днях: об этом написал в X преподаватель русского жестового языка Антон Залозный.
При переходе на сайт с включенным VPN открывается страница поиска по словарю. На момент написания материала в рекламном виджете был размещен украинский флаг и надпись с призывом остановить боевые действия.
Словарь Spread The Sign был создан в 2006 году и содержал в себе шесть жестовых языков. В словаре записаны более 400 тыс. жестов на 44 языках. Сайт словаря администрируется некоммерческой ассоциацией «Европейский центр языка жестов» (Швеция).