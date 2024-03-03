В РФ попал под блокировку сайт словаря жестовых языков Spread The Sign

Словарь Spread The Sign был создан в 2006 году и содержал в себе шесть жестовых языков. В словаре записаны более 400 тыс. жестов на 44 языках. Сайт словаря администрируется некоммерческой ассоциацией «Европейский центр языка жестов» (Швеция).