Синоптики обещают региону «ощутимое похолодание» со следующей недели

«Далее, по мере нарастания давления со второй половины недели осадки будут маловероятны, а количество прояснений увеличится, что будет способствовать ночным морозам», — говорится в сообщении. В некоторых районах области столбик термометра может опуститься ниже −5°С. Отмечается, что такой температурный режим «около или чуть ниже климатической нормы», «однако по ощущениям после столь длительного тепла, подобный характер погоды покажется существенным похолоданием». В дневные часы температура воздуха не поднимется выше +6°С.