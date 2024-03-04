Орнитологи прокомментировали исчезновение воробьев в Новосибирске

Орнитолог Алексей Яновский прокомментировал исчезновение воробьев с улиц Новосибирска.
Численность птиц сокращается с каждым годом. Проблема заключается в том, что воробьи в городских условиях гнездятся в нишах деревянных зданий. В Новосибирске сносят бараки, а дачи и частные дома обшивают сайдингом. Об этом сообщает издание VN.ru.
«В новых домах практически нет ниш, где бы воробьи могли прятаться от непогоды и безопасно выводить птенцов; в парках периодически скашивают траву, из-за этого птицы лишаются корма», — уточнил эксперт.
Еще один значимый фактор, который влияет на популяцию, — обработка растений от вредителей. Снижение численности птиц чревато массовым размножением насекомых.