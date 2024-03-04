Орнитологи прокомментировали исчезновение воробьев в Новосибирске

Численность птиц сокращается с каждым годом. Проблема заключается в том, что воробьи в городских условиях гнездятся в нишах деревянных зданий. В Новосибирске сносят бараки, а дачи и частные дома обшивают сайдингом. Об этом сообщает издание VN.ru.