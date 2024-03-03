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В Башкирии пообещали повышение температуры до +6 градусов

Метеорологи ожидают в Башкирии небольшое потепление.
Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 52% 764 мм рт. ст. +16°

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на 4, 5 и 6 марта. По предоставленным данным, в ближайшие дни ожидают умеренный снег. Температура воздуха будет колебаться от −20 до +6 градусов.

В понедельник, 4 марта, пообещали умеренный ветер. Ночью температура составит −5,-10°, местами −15,-20°, днем −4, +1°, в горных районах до +6°.

5 марта ожидают умеренный ветер, день пройдет без осадков. Температура воздуха ночью −6,-11°, местами до −16°, днем 0,-5°.

В среду, 6 марта, ожидают умеренный ветер. Температура воздуха ночью −7,-12°, по югу до −17°, днем −1,-6°.