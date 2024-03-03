Минчане за год более 2 миллионов раз арендовали электросамокаты

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Количество поездок на прокатных электросамокатах (кикшеринг) в Минске за прошлый год более чем удвоилось, сообщил заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.
«Мы видим, что с момента появления шеринговых средств персональной мобильности их востребованность растет», — цитирует его слова БелТА.
Ливанович пояснил, что статистика, которую он привел, — это данные только от одного самых крупных сервисов кикшеринга в столице. По этой информации, в 2022 году было менее миллиона поездок, а в 2023-м — более двух миллионов. Число пользователей тоже увеличилось примерно в два раза. В 2022 году из было примерно 80 тысяч, в 2023-м — почти 160 тысяч.
По словам представителя ГАИ, ранее минчане арендовали электросамокаты просто для развлечения, а теперь почти всегда для них это способ передвижения. Всего за прошлый год минчане и гости столицы проехали таким образом 4,5 миллиона километров (в 2022-м — 2,5 миллиона).
Он также напомнил, что из-за более интенсивного движения шеринговых электросамокатов в Минске введены ограничения. В некоторых зонах скорость ограничена: не более 15 и 20 км/ч. По остальной части Минска можно ездить не быстрее 25 км/ч.
Есть и зоны, где вообще запрещено передвигаться даже на личных самокатах, на моноколесах и других средствах персональной мобильности. В этом сезоне будут некоторые изменения, в том числе по движению в районе площади Якуба Коласа.
Как пояснил Ливанович, сезон шеринговых самокатов начнется 15 марта и продлится по 15 ноября.