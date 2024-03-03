Минчане за год более 2 миллионов раз арендовали электросамокаты

Ливанович пояснил, что статистика, которую он привел, — это данные только от одного самых крупных сервисов кикшеринга в столице. По этой информации, в 2022 году было менее миллиона поездок, а в 2023-м — более двух миллионов. Число пользователей тоже увеличилось примерно в два раза. В 2022 году из было примерно 80 тысяч, в 2023-м — почти 160 тысяч.