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Как стабилизировать давление в домашних условиях — врач

Реабилитолог объяснил, как снизить давление с помощью щадящих упражнений и самомассажа.
Источник: Sputnik.uz

Артериальное давление можно стабилизировать с помощью специальной гимнастики, рассказал радио Sputnik врач-реабилитолог Владимир Бондаренко.

Он напомнил, что повышенное давление создает риск развития инфаркта или инсульта, поэтому при гипертонии необходимо консультироваться с врачом и принимать назначенные им препараты.

Однако, по словам специалиста, в некоторых случаях стабилизировать артериальное давление помогают статико-динамические упражнения и самомассаж.

«Сосуды — это мышцы, которые, как и сердце, качают кровь. Они должны расслабляться и напрягаться. А когда сосуды перестают двигаться, начинаются застойные процессы. Когда мы начинаем воздействовать на них через мышечную систему, через нервную систему, делать массаж и статико-динамические упражнения, тогда у нас сосуды начинают работать, двигаться и самостоятельно качать кровь, и это активно снижает давление», — объяснил Бондаренко.

Он рекомендовал разминать определенные точки на руке.

«Это точка между большим и указательным пальцами левой руки. Находим ее — она будет болеть — и 15−20 секунд разминаем. Есть еще несколько точек: так называемый сердечный тракт, который от локтя отходит вниз, и точки в районе плечевого сустава. Берем немножко ниже локтевого сустава — вы абсолютно точно найдете там болевую точку — 15−20 секунд ее мнем. Далее ищем в районе плечевого сустава. Делаем массаж по 15−20 секунд с перерывами в минуту. И за 10−15 минут вы давление снизите», — отметил реабилитолог.

При этом он предупредил об опасности выполнения физических упражнений при повышенном давлении, предложив, в качестве альтернативы, щадящую методику.

«В этом состоянии (при высоком давлении, — ред.) нам нужен покой. Но можно делать так называемую статику, статико-динамические упражнения. Садимся на стул, вытягиваем ноги, тянем пальцы на себя и считаем до трех. Полторы-две минуты отдохнули, расслабились, подышали, потом еще раз напряглись. Такое статическое напряжение мышц дает нормализацию кровотока и снятие давления в сосудах. При этом мы должны понимать, что если есть высокое давление, и мы делаем какие-то упражнения, то это три-четыре повторения, не больше, потому что увеличение нагрузки будет повышать частоту сердечных сокращений», — предупредил Бондаренко.

В заключение он посоветовал вы выполнять эти упражнения регулярно — два раза в день по пять-семь минут. При резком же повышении давления — не заниматься самолечением, а вызвать скорую.