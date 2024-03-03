Как стабилизировать давление в домашних условиях — врач

«В этом состоянии (при высоком давлении, — ред.) нам нужен покой. Но можно делать так называемую статику, статико-динамические упражнения. Садимся на стул, вытягиваем ноги, тянем пальцы на себя и считаем до трех. Полторы-две минуты отдохнули, расслабились, подышали, потом еще раз напряглись. Такое статическое напряжение мышц дает нормализацию кровотока и снятие давления в сосудах. При этом мы должны понимать, что если есть высокое давление, и мы делаем какие-то упражнения, то это три-четыре повторения, не больше, потому что увеличение нагрузки будет повышать частоту сердечных сокращений», — предупредил Бондаренко.