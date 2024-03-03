Синоптик Рябов рассказал о погоде на следующей неделе. Каким будет 8 марта?

Однако, в первую неделю марта ожидается поступление более холодного воздуха, предупреждает он.
В понедельник, 4 марта, в большинстве районов существенных осадков не ожидается. Осадки пройдут лишь по юго-западу и западу страны в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман. Влажность до 80%. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем будет от +4°C на северо-востоке до +12°C тепла по юго-западу.
Во вторник, 5 марта, будет +4.. +10°C.
В среду, 6 марта будет облачно с прояснениями. По южной половине, а в четверг, 7 марта, по большей части Беларуси пройдут осадки в смешанной фазе. Утром местами слабый туман, влажность до 80%. Ветер северо-восточный умеренный.
Днем в среду будет +1.. +7°C, в четверг — −1.. +5°C.
Предварительно 8 марта, в пятницу, погода мало чем порадует: будет преобладать облачная погода. Пройдут осадки различной интенсивности. Утром слабый туман, влажность до 90%. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем −2.. +3°C.
В выходные дни — облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные осадки: дождь с мокрым снегом. Ночью и утром слабый туман, ветер юго-восточный умеренный, временами порывистый. Влажность до 90%. В середине дня в субботу будет +6.. +11°C, в воскресенье — +3.. +10°C.