Синоптик Рябов рассказал о погоде на следующей неделе. Каким будет 8 марта?

В понедельник, 4 марта, в большинстве районов существенных осадков не ожидается. Осадки пройдут лишь по юго-западу и западу страны в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман. Влажность до 80%. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем будет от +4°C на северо-востоке до +12°C тепла по юго-западу.