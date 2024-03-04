Жёсткие ДТП, избиения, сжигание котят. Главные новости Перми за выходные

За минувшие выходные — 2 и 3 марта 2024 года — в Пермском крае произошло много происшествий. Однако случились и добрые события. Сайт perm.aif.ru рассказывает о главных новостях выходных в Перми и Пермском крае.
Избили блогера и школьника.
1 марта в сети стало распространяться видео избиения молодого человека у ЦУМа в Перми. Оказалось, что это известный блогер из Соликамска «Лексус 500». После случившегося СУ СКР по Пермскому краю начал проверку, а затем возбудил уголовное дело. История дошла до председателя СК РФ Александра Бастрыкина, который попросил доложить ему о ходе расследования.
В посёлке Новые Ляды группа подростков избила школьника. Мама пострадавшего опубликовала фото лица сына: всё в гематомах. Следователи занимаются проверкой. В полиции сайту perm.aif.ru сообщили, что на мальчика напали трое подростков. Все участники конфликта учатся в одной школе.
2 марта в сети также появилось видео с извинениями молодого человека, который снимал избиение школьницы в Березниках. Произносить слова раскаяния его заставляет голос за кадром.
«Кошек жгут живьём».
Волонтёры Центра реабилитации бездомных животных «ДОЗОР» заявили о сожжении в печи одного из предприятия кошек, которые обитали на территории. Зоозащитники говорят, что решение избавиться от животных приняло новое руководство. Они утверждают, что кошек живьём сжигают в печи. Часть из них удалось спасти сотрудникам предприятия. Сейчас животных с ожогами выхаживают в ветклинике. Зоозащитники призывают жителей спасти оставшихся на территории предприятия кошек от гибели.
Смертельные ДТП.
В страшном ДТП на трассе М-7 «Волга» вечером 2 марта погибли 40-летняя женщина и 8-летний мальчик. В аварии столкнулись автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris. Водители находятся в больнице. Полиция проводит проверку. Прокуратура поставила её на свой контроль.
Утром 3 марта на Компросе в районе ЦУМа водитель автомобиля Nissan Teana врезался в Hyundai Solaris, а после — в переходивших дорогу на зелёный свет пешеходов. Погибла 18-летняя девушка. Ещё двое молодых людей получили травмы, они находятся в больнице. Водитель Nissan Teana скрылся с места ДТП.
Пермяки на Первом канале.
Жительница села Юсьва побывала на шоу «Поле чудес» и выиграла 40 тысяч рублей. Она планирует потратить выигрыш на покупку холодильника.
Пермский блогер, бывший кандидат в мэры Перми Ирина Боровик приняла участие в съёмках передачи «Давай поженимся». Она приготовила потенциальному жениху пюре с котлетами. Пермячка призналась, что переживала перед съёмками, но всё прошло удачно. По её словам, ведущие «хейтили» её, но она стойко справилась с нападками.