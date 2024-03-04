Жёсткие ДТП, избиения, сжигание котят. Главные новости Перми за выходные

Волонтёры Центра реабилитации бездомных животных «ДОЗОР» заявили о сожжении в печи одного из предприятия кошек, которые обитали на территории. Зоозащитники говорят, что решение избавиться от животных приняло новое руководство. Они утверждают, что кошек живьём сжигают в печи. Часть из них удалось спасти сотрудникам предприятия. Сейчас животных с ожогами выхаживают в ветклинике. Зоозащитники призывают жителей спасти оставшихся на территории предприятия кошек от гибели.