В МВД рассказали о возможности TikTok-революции в Беларуси

Комментируя это Казакевич отметил: «Мои коллеги из ГУБОП говорят, что следующая революция будет революцией TikTok. И она совсем не так безобидна. Конкретный пример, год назад в Российской Федерации по щелчку в TikTok 40 тысяч молодых людей вышли на улицы. И они дрались с ОМОНом. Мальчишки и девчонки, которым 14 лет и выше. Это технологии в действии».