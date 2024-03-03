В МВД рассказали о возможности TikTok-революции в Беларуси

Корреспондент отметила: существует мнение, что следующим этапом будут революции, совершенные при помощи искусственного интеллекта. Например, TikTok показывает, что сегодня можно спрограммировать не только голос, но и показать изображение человека, вложить ему в уста определенные мысли. Обычный пользователь даже не поймет, настоящий это политик, общественный деятель, или копия, созданная искусственным интеллектом.
Комментируя это Казакевич отметил: «Мои коллеги из ГУБОП говорят, что следующая революция будет революцией TikTok. И она совсем не так безобидна. Конкретный пример, год назад в Российской Федерации по щелчку в TikTok 40 тысяч молодых людей вышли на улицы. И они дрались с ОМОНом. Мальчишки и девчонки, которым 14 лет и выше. Это технологии в действии».
Технологии, отметил он, условно можно разделить на две категории. Первая — для совершения противоправных деяний. Так, мошенники могут позвонить потенциальной жертве и под видом близкого человека, сгенерировав изображение либо голос, принудить совершить какие-либо действия, как правило, сопряженные с деньгами.
Вторая категория — когда искусственный интеллект и нейросети используются для деструктива, для совершения революции. «То есть это технологии. Противодействовать технологиям можно только технологиями. Поэтому активно перенимаем зарубежный опыт, который имеется, активно разрабатываем свои методы противодействия, начиная от информационного и заканчивая противодействием в социальных сетях, популярных мессенджерах», — добавил Казакевич.
Раскрывать методики и технологии милиции он не стал.