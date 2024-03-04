Жительницы Уфы рассказали о самых желанных подарках на 8 Марта

Самый желанный подарок на 8 Марта — цветы, о букетах мечтают 3 из 10 жительниц Уфы. На втором месте — путешествия (11% опрошенных). Каждая одиннадцатая назвала деньги лучшим подарком в Женский день. 7% мечтают о драгоценностях. 6% — о девайсах и гаджетах. Не нужны знаки внимания 8 Марта только 5% женщин.



Чаще всего 8 Марта женщины получают в подарок цветы (57% опрошенных). 13% опрошенных рассказали, что им обычно дарят конфеты. Парфюмерию и косметику чаще всего получают в подарок 9%. 6% женщин на 8 Марта обычно дарят деньги. Без знаков внимания в Женский день остается каждая седьмая.