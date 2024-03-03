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Волгоградцы закрыли ледовый сезон в ЦПКиО

Любители активного отдыха в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда попрощались с зимой и одновременно открыли сезон водных активностей.
Источник: Волгоградская правда

Символом прощания с коньками стали «пингвины» — помощники фигуриста. На протяжении зимних месяцев они неизменно сопровождали начинающих любителей фигурного катания. Им на смену приходят другие «экзотические птицы» — розовые фламинго.

Уже в марте в центральном волгоградском парке начнут работать водные аттракционы — для этого организаторы подготовили 20 катамаранов в виде фламинго. Каждый из них может принять на борт сразу 5 человек, а это значит, что можно будет кататься целыми семьями. Завершилось прощание с катком необычно — танцевальная группа розовых фламинго выложила на льду два слова: «Мой парк».

туризм и отдых