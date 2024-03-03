Волгоградцы закрыли ледовый сезон в ЦПКиО

Уже в марте в центральном волгоградском парке начнут работать водные аттракционы — для этого организаторы подготовили 20 катамаранов в виде фламинго. Каждый из них может принять на борт сразу 5 человек, а это значит, что можно будет кататься целыми семьями. Завершилось прощание с катком необычно — танцевальная группа розовых фламинго выложила на льду два слова: «Мой парк».