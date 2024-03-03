Казахстан усилит сотрудничество в сфере культуры и искусства с Ираном

«Уверена, что участие двух сторон в проводимых мероприятиях будут направлены на укрепление культурных между нашими государствами, а также развитию многогранных отношений с Ираном в основе которых находятся исторический фундамент, общность культурных и духовных ценностей», — отметила Кумис Сеитова.