Какой сегодня праздник: 4 марта

А еще сегодня День апельсиновых котов. Многим хочется иметь у себя трехцветного кота. Говорят, что такой кот приносит счастье и много денег. А есть такие люди, которым трехцветный кот вовсе не нужен — им апельсинового подавай, и чтобы этот кот был похож на апельсинку или на солнышко, грел и светил, и вообще, чтобы несмотря на пасмурность за окном в доме всегда было что-то невероятно яркое, брызжущее в глаза своим ярким цветом, заражающее своим оптимизмом и настраивающее на Весну.