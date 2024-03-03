Какой сегодня праздник: 4 марта

Что интересного произошло 4 марта
4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day). Изначально он отмечался 11 октября, но с 2020 года дата его проведения была изменена.
В последнее время во всем мире наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков: в развитых странах мира 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением. Избыточный вес в детстве — значимый фактор ожирения во взрослом возрасте: 50% детей, имевших избыточный вес в 6 лет, становятся тучными во взрослом возрасте, а в подростковом возрасте эта вероятность увеличивается до 80%. К 2030 году, по прогнозам ВОЗ, до 41% всего населения будут иметь избыточный вес.
Всемирный день инженерии (World Engineering Day) празднуется ежегодно 4 марта, начиная с 2020 года. Этот профессиональный праздник инженеров, ученых и изобретателей был учрежден по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций (World Federation of Engineering Organizations, WFEO) и установлен резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая прошла в ноябре 2019 года в Париже.
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Также сегодня Национальный день грамматики. Праздник был основан в 2008 году Мартой Брокенбро, американской писательницей, чья книга «Вещи, которые нас заводят» посвящена распространенным грамматическим ошибкам. Она также является основателем Общества по продвижению хорошей грамматики. По словам Брокенбро, главная цель Национального дня грамматики — помочь учащимся с грамматикой в живом и позитивном ключе.
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Ежегодно 4 марта празднуется День рождения микрофона. Патент на первый микрофон получил американский изобретатель Эмиль Берлинер 4 марта 1877 года. Но это было не первое устройство, способное усилить голос. В 1876 году американец Александр Белл представил изобретение для передачи звука речи и назвал его «жидкостной передачей».
А еще сегодня День апельсиновых котов. Многим хочется иметь у себя трехцветного кота. Говорят, что такой кот приносит счастье и много денег. А есть такие люди, которым трехцветный кот вовсе не нужен — им апельсинового подавай, и чтобы этот кот был похож на апельсинку или на солнышко, грел и светил, и вообще, чтобы несмотря на пасмурность за окном в доме всегда было что-то невероятно яркое, брызжущее в глаза своим ярким цветом, заражающее своим оптимизмом и настраивающее на Весну.
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Исторические события 4 марта в мире
1152-й — Фридрих I Барбаросса стал королем Германии;
1561-й — итальянский кардинал Карло Карафа стал последним католическим прелатом, приговоренным к смерти Папой Римским;
1681-й — король Карл II Английский передал Уильяму Пенну во владение территорию в Северной Америке, ставшую позже штатом Пенсильвания;
1789-й — вступила в силу Конституция США; в Нью-Йорке начал работу первый конгресс США;
1877-й — в Большом театре прошла премьера балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро»;
1877-й — первый выпуск женщин-врачей в России.
2012-й — Владимир Путин избран президентом России на третий срок.
Исторические события 4 марта в Казахстане
1993-й — вступил в силу Закон Республики Казахстан «О государственной границе Республики Казахстан»;
1999-й — в Алматы одна из улиц названа именем Гарифоллы Курмангалиева. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска. Гарифулла Курмангалиев (1909 — 1993) — певец, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана, один из основателей национального оперного искусства. Во время Второй мировой войны Гарифулла Курмангалиев выступал на фронтах в составе концертной бригады, а в послевоенное время много гастролировал по Казахстану и за рубежом как концертный певец;
2010-й — при посольстве Республики Корея в Казахстане состоялось торжественное открытие столичного высокотехнологичного Корейского культурного центра.
Дни рождения знаменитостей 4 марта в мире
В 1741 году родился Антонио Вивальди — итальянский композитор, скрипач-виртуоз, педагог, дирижер, католический священник;
в 1870 году родился Евгений Патон — русский и советский инженер, создатель электросварки, механик в области мостостроения. Создатель и первый руководитель Института электросварки. Герой Социалистического Труда (1943). Лауреат Сталинской премии первой степени (1941);
в 1937 году родился Юрий Сенкевич — советский и российский медик и тележурналист, путешественник, телепродюсер, кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы, ведущий телепередачи «Клуб путешественников»;
в 1954 году родился Борис Моисеев — советский и российский танцор, актер, хореограф, эстрадный певец. Заслуженный артист Российской Федерации (2006);
в 1978 году родилась Ольга Картункова — российская актриса, юмористка. Капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ».
Кто родился 4 марта в Казахстане
В 1950 году родился Анатолий Креженчуков — заслуженный деятель Казахстана, актер государственного академического русского драматического театра имени Лермонтова.
День смерти знаменитостей 4 марта в мире.
В 1852 году умер Николай Гоголь — русский писатель;
в 2011 году умер Михаил Симонов — советский и российский авиаконструктор, генеральный конструктор ОКБ Сухого;
в 2018 году умер Давиде Астори — итальянский футболист, защитник и капитан клуба «Фиорентина»;
в 2019 году умер Кит Флинт — танцор и вокалист британской электронной группы The Prodigy.
4 марта в православном календаре.
Сегодня отмечается народный праздник День Архипа и Филимона. Православная церковь в этот день вспоминает апостолов от 70-ти Архиппа, Филимона и святую Апфию.