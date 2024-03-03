Полиция прервала концерт певца Пророка Санбоя в Петербурге

Вечером 3 марта у него состоялся концерт в Северной столице, куда пришло несколько десятков поклонников. Однако неожиданно туда приехали и сотрудники полиции, которые отвели Санбоя на беседу. Об ее содержании не сообщается. В Telegram-каналах тут же пошли слухи, что певца задержали.