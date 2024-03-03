Полиция прервала концерт певца Пророка Санбоя в Петербурге

Концерт музыканта Пророка Санбоя в клубе ACTION на время прервался из-за визита полиции. Настоящее имя певца — Геннадий Чернецов, он родился в Смоленской области. Больше всего он известен в андеграундных тусовках благодаря своим уличным выступлениями и блогу на YouTube. У главного хита Санбоя, композиции «Остров», больше 1 миллиона просмотров.
Вечером 3 марта у него состоялся концерт в Северной столице, куда пришло несколько десятков поклонников. Однако неожиданно туда приехали и сотрудники полиции, которые отвели Санбоя на беседу. Об ее содержании не сообщается. В Telegram-каналах тут же пошли слухи, что певца задержали.
Добавим, что в последнее время Чернецов, как правило, ведет прямые трансляции в Сети, а вживую выступает редко.