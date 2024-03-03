Белгидромет: в понедельник температура поднимется до +8°С

Во вторник, 5 марта, на большей части Беларуси погодные условия продолжит формировать малоподвижный фронтальный раздел: ночью и утром повсеместно пройдет дождь с мокрым снегом, снова местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица. Ночью температура прогнозируется от −4 до +3°С, днем — от +1 до +8°С, на юге страны — +11°С.