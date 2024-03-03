Белгидромет: в понедельник температура поднимется до +8°С

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Температура воздуха днем в понедельник, 4 марта, поднимется до +8°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки погоду в республике будет в основном определять область повышенного давления, а на юго-западе — фронтальный раздел.
«Облачно с прояснениями, ночью местами по республике пройдут небольшие осадки — дождь и мокрый снег, днем по юго-западной половине страны ожидает в основном дождь», — сказали в Белгидромете.
Ночью и утром в понедельник, 4 марта, в отдельных районах республики возможен слабый гололед. Ночью температура воздуха составит от −3 до +3°С, днем — от +2 до +8°С.
Во вторник, 5 марта, на большей части Беларуси погодные условия продолжит формировать малоподвижный фронтальный раздел: ночью и утром повсеместно пройдет дождь с мокрым снегом, снова местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица. Ночью температура прогнозируется от −4 до +3°С, днем — от +1 до +8°С, на юге страны — +11°С.