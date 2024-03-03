Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Белгидромет: в понедельник температура поднимется до +8°С

Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки в республике возможны осадки — дождь и мокрый снег.
Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 56% 763 мм рт. ст. +16°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Температура воздуха днем в понедельник, 4 марта, поднимется до +8°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки погоду в республике будет в основном определять область повышенного давления, а на юго-западе — фронтальный раздел.

«Облачно с прояснениями, ночью местами по республике пройдут небольшие осадки — дождь и мокрый снег, днем по юго-западной половине страны ожидает в основном дождь», — сказали в Белгидромете.

Ночью и утром в понедельник, 4 марта, в отдельных районах республики возможен слабый гололед. Ночью температура воздуха составит от −3 до +3°С, днем — от +2 до +8°С.

Во вторник, 5 марта, на большей части Беларуси погодные условия продолжит формировать малоподвижный фронтальный раздел: ночью и утром повсеместно пройдет дождь с мокрым снегом, снова местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица. Ночью температура прогнозируется от −4 до +3°С, днем — от +1 до +8°С, на юге страны — +11°С.