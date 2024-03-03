Полицейскому из области Абай объявлена Благодарность Президента

Награду сотруднику полиции в торжественной обстановке вручил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Ерлан Нурпеисов.
16 февраля текущего года в Кокпектинском районе из-за неблагоприятных погодных условий в снежном плену оказались более 100 автотранспортных средств.
Несмотря на угрозу жизни и сложные метеорологические условия, страж порядка при нулевой видимости на трассе в области Абай вышел на дорогу, и указывал путь застрявшим в снегу водителям.
Всего при проведении спасательной операции органами гражданcкой защиты и ДП спасено 381 человек, из них 19 детей.