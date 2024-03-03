Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Полицейскому из области Абай объявлена Благодарность Президента

2 марта 2024 года за добросовестное исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность проявленные при проведении аварийно-спасательной работы в Кокпектинском районе, начальнику отделения административной полиции Кокпектинского РОП майору полиции Данияру Каирканову объявлена Благодарность Президента Республики Казахстан, передает DKNews.kz.

Награду сотруднику полиции в торжественной обстановке вручил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Ерлан Нурпеисов.

16 февраля текущего года в Кокпектинском районе из-за неблагоприятных погодных условий в снежном плену оказались более 100 автотранспортных средств.

Несмотря на угрозу жизни и сложные метеорологические условия, страж порядка при нулевой видимости на трассе в области Абай вышел на дорогу, и указывал путь застрявшим в снегу водителям.

Всего при проведении спасательной операции органами гражданcкой защиты и ДП спасено 381 человек, из них 19 детей.