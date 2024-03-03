Чат-бот появится в Минске для жалоб на парковку средств персональной мобильности

Чат-бот появится в Минске для информации о вопросах, связанных с парковкой средств персональной мобильности. Об этом БелТА рассказал заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.
Появление чат-бота — одно из новшеств 2024 года. Такой канал коммуникации поможет оперативному решению вопросов, связанных с парковкой электросамокатов и других средств персональной мобильности.
— Граждане, подразделения, службы города могут проинформировать, если СПМ мешают содержанию, уборке улично-дорожной сети, создают неудобства жителям. Организации быстро отреагируют и исправят ситуацию, — сказал Ливанович.
По словам спикера, чат-бот запустят, согласно планам, в апреле-мае 2024 года — то есть в начале сезона активного использования средств персональной мобильности.