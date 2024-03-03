Ученые вывели устойчивые к белорусским зимам сорта киви

В Институте плодоводства Национальной академии наук Беларуси вывели сорта киви, устойчивые к зимам в республике, сообщает телеканал СТВ.
Эта культура называется актинидия. И она довольно популярна у садоводов республики. «Комсомолка» ранее рассказывала, как вырастить актинидию, которую называют белорусским киви.
«Растения успешно зимуют в наших широтах, при этом плоды такие же сочные, словно выросли под палящим солнцем тропиков», — говорят на СТВ.
Селекционеры отмечают, что у сортов киви, устойчивых к зимам в Беларуси, плоды несколько меньше, чем у завозных, что продаются в магазине.
«Но не уступают по вкусу и витаминному составу импортным сортам», — уточняют в эфире телеканала.
А в целом, программа по импортозамещению за несколько лет уже помогла созданию десятков сортов фруктов и ягод, которые прежде всего изучают в плане урожайности, устойчивости к климату Беларуси.