Кристина Орбакайте упала на концерте в Петербурге

Без происшествий не обошлось. Ближе к концу выступления артистка вышла в зал в платье-балахоне из страз, а когда поднималась обратно, небольшой букет тюльпанов выскользнул из рук певицы. Запутавшись в цветах и стразах, Кристина Орбакайте упала.
«Снимайте его [платье]», — возгласила Кристина Орбакайте, которая быстро сменила наряд прямо на сцене.
Певица продолжила концертную программу, не исключив из нее танцы, а в конце попросила зрителей принять ее песни, которые помогают по жизни даже в «веселые и любовные» моменты, — так поп-звезда сама начала шутить о своем падении.
Концерты Кристины Орбакайте с января начали отменять по всей России. Первым стало выступление в Улан-Удэ, которое не состоялось по требованию общественной организации ветеранов «Боевое братство». Общественники заявляли, что у певицы есть гражданство США, и возмущались, что она не определилась с позицией по поводу спецоперации. Информацию об американском гражданстве позже опроверг директор артистки. В итоге от всего тура Орбакайте остались только концерты в Петербурге и Москве.
«Фонтанка» выяснила, что билеты на выступление в БКЗ «Октябрьский» решила закупить администрация муниципального округа «Левашово». То же собирались сделать и в поселке Усть-Ижора, но после отмены концертов на Дальнем Востоке решили отказаться раздавать жителям билеты на выступление.