Кристина Орбакайте упала на концерте в Петербурге

Концерты Кристины Орбакайте с января начали отменять по всей России. Первым стало выступление в Улан-Удэ, которое не состоялось по требованию общественной организации ветеранов «Боевое братство». Общественники заявляли, что у певицы есть гражданство США, и возмущались, что она не определилась с позицией по поводу спецоперации. Информацию об американском гражданстве позже опроверг директор артистки. В итоге от всего тура Орбакайте остались только концерты в Петербурге и Москве.