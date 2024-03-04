От Москвы до Петербурга. Показываем северное сияние

Как рассказали авторы телеграм-канала «Охотники за северным сиянием», вечером 3 марта зафиксировали воздействие выброса солнечной массы. Так, в ближайшие часы жители регионов до 60 широт и южнее могут полюбоваться северным сиянием.
Жители Ленобласти хвастаются фотографиями «танцующего» зелеными и фиолетовыми цветами неба. В районе Коккорево у Ладожского озера зелено-желтые лучи заструились практически до береговой линии. На севере Подмосковья сияние не перебивают даже уличные фонари, а над гладью озера Сенеж и под Тверью за церквушкой засияло и красным.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждали, что в ночь на понедельник полярное сияние можно будет увидеть на широтах Москвы и Санкт-Петербурга. Дело в магнитной буре, которая началась после прихода солнечного вещества, выброшенного