От Москвы до Петербурга. Показываем северное сияние

Жители Ленобласти хвастаются фотографиями «танцующего» зелеными и фиолетовыми цветами неба. В районе Коккорево у Ладожского озера зелено-желтые лучи заструились практически до береговой линии. На севере Подмосковья сияние не перебивают даже уличные фонари, а над гладью озера Сенеж и под Тверью за церквушкой засияло и красным.