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Собчак раскритиковала фильм НТВ о своем израильском гражданстве

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Блогер Ксения Собчак, комментируя фильм НТВ о своем паспорте Израиля, заявила в Telegram-канале «Кровавая барыня», что Конституция России разрешает иметь второе гражданство.
Источник: © РИА Новости

Собчак сообщила, что российский телеканал НТВ снял про нее новый фильм.

«Мне больше всего нравится, конечно, что я там везде фигурирую исключительно как “гражданка Израиля” … наша Конституция разрешает иметь двойное гражданство. Какие вопросы-то?», — написала Собчак.

Ранее НТВ уже выпускало фильмы «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни» — речь в них идет о зарубежной недвижимости Собчак. Блогер после этого заявила, что решила подать на телеканал в суд — «о клевете, защите чести и достоинства, воровстве моих материалов».

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