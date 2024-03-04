Собчак раскритиковала фильм НТВ о своем израильском гражданстве

Ранее НТВ уже выпускало фильмы «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни» — речь в них идет о зарубежной недвижимости Собчак. Блогер после этого заявила, что решила подать на телеканал в суд — «о клевете, защите чести и достоинства, воровстве моих материалов».