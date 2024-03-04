Россиянам назвали семь важных изменений в работе ГИБДД

Вместе с тем инспекторы теперь официально могут одеваться в гражданскую одежду, но только для скрытого надзора за дорожным движением на вверенном участке. Также полицейский может не просто оштрафовать водителя за неработающий стеклоочиститель или фонарь, но и имеет право прямо отстранить его от управления автомобилем, пока неисправность не будет ликвидирована.