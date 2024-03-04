Какой сегодня праздник: 4 марта

Что празднуют в мире
Всемирный день инженерии празднуется ежегодно 4 марта, начиная с 2020 года. Этот профессиональный праздник инженеров, ученых и изобретателей учрежден по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций и установлен резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2019 года в Париже.
Белоруссия празднует День милиции, учрежденный указом президента в 1998 году. Праздник берет истоки с 4 марта 1917 года, когда в стране началось формирование системы МВД.
У владельцев рыжих Мурзиков и Васек появился еще один повод уделить внимание своим питомцам — День апельсиновых котов. Кстати, в мире нет ни одного оранжевого котенка с однотонной шерстью — на ней всегда видны полоски.
Еще сегодня можно отметить День мини-юбки, Вceмиpный дeнь бopьбы c oжиpeниeм, Дeнь тeaтpaльнoгo кaccиpa, Вceмиpный дeнь бoльшoгo тeнниca. Имeнины у Евгeния, Мaкapa, Мaкcимa, Дмитpия, Федopa, Фeдoтa, Филимoнa, Бoгдaнa, Apxипa, Никиты.
Знаменательные события
В 1813 году на церемонии инаугурации Президента США Джеймса Мэдисона впервые в истории официальных приемов было подано мороженое.
В 1818 году в Москве на Красной площади был открыт бронзовый памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому.
В 1877 году американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.
В 1877 году в Большом театре в Москве состоялась премьера балета Чайковского «Лебединое озеро».
Кто родился
4 марта 1678 года родился итальянский композитор, скрипач-виртуоз Антонио Вивальди, написавший более 500 концертов, ста сонат, а также множество симфоний и серенад в стиле барокко. Самое известное его произведение — первые четыре скрипичных концерта из двенадцати концертов его восьмого опуса, объединенные названием «Времена года».
В 1904 году на свет появился советский физик, один из создателей первой советской атомной бомбы Абрам Алиханов. В 1949 году под его руководством был создан первый в Советском Союзе ядерный реактор.
В 1925 году родился талантливый французский композитор Поль Мориа, создавший свой оркестр, который исполнял как современные инструментальные, так и классические произведения в собственной обработке.
Также 4 марта родились Народная артистка РСФСР Лариса Лужина, поэт-песенник Александр Шаганов, футболист Вячеслав Малафеев, хоккеист Павел Зиновьев.