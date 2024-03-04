В России началась короткая рабочая неделя

Суть праздника связана с борьбой женщин за участие в общественной жизни на равных условиях с мужчинами и за улучшение условий жизни и работы женщин. Такие настроения прослеживались как в Древней Греции, так и в Париже XVIII века (Поход женщин на Версаль в 1789 году). Во многих странах со временем революционные настроения в этот день сошли на нет.