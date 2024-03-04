Хор НГЛУ выступил на открытии ВФМ-2024 в Сочи

Академический Хор НГЛУ им. Н. А. Добролюбова и международный хор студентов Нижегородского лингвистического университета, Поволжского института музыки и управления, а также Нижегородского технического университета им. Р. Е. Алексеева присоединились к Торжественной церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи 2024. Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа.
На главной сцене фестиваля международный хор, представляющий Нижегородскую область, представил лучшие произведения, исполненные на различных языках мира, совместно с известными деятелями культуры и искусства России.
Торжественная церемония собрала более 20 000 молодых людей из разных стран мира.