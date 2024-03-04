Потеплеет до +3. Стало известно, какой будет погода в Иркутске на неделю с 4 по 10 марта

Весна пришла в Приангарье, а с ней просто обязаны показаться на уличных термометрах плюсовые температуры. И хотя утром 4 марта в столице региона холодно до −22, а днем синоптики Иркутского Гидрометцентра прогнозируют до −4…-6 градусов, все же специалисты обещают потепление уже в ближайшие дни. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 4 по 10 марта.
Погода в Иркутске на неделю с 4 по 10 марта
Кстати, в понедельник в Иркутске осадков не предвидится, а ветер дует переменный со скоростью 1−6 м/с. Днем 4 марта метеорологи ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещают до −4…-6 градусов.
Во вторник ночью, по данным Гидрометцентра России, температура опустится до −20 градусов. В целом, ночь ожидается облачной с прояснениям, а вот днем воздух прогреется до −2 градусов. Осадков в течение суток ждать не стоит.
Стоит отметить, что метеорологи Иркутского Гидрометцентра поделились уже прогнозом погоды на март. Специалисты рассказали, что осадков в регионе в марте выпадет в норме, а в некоторых местах чуть меньше — подробности.
Потепление в областном центре начнется со среды. Ночью в среду будет уже не так холодно — до −17, а днем 6 марта — облачно с прояснениями, без осадков и вовсе 0 градусов.
В ночь на 7 марта в Иркутске облачно, без снега и до −15. А днем в четверг — ура, дождались! — воздух прогреется до +3.
Погода в Иркутске на неделю с 4 по 10 марта: прогноз на выходные
Кажется, небесная канцелярия приберегла такую погоду в дар прекрасным девушкам, женщинам к 8 марта. Ночью с четверга на пятницу ожидается −12 градусов, а днем снова +3. Правда, солнечные лучи сквозь облака в этот день вряд ли пробьются.
Отдыхать на начавшейся неделе многие сибиряки будут три дня благодаря Международному женскому дню. И отличная погода, действительно, окажется подарком на выходные от природы: 8 марта днем в Иркутске +3 и снова без осадков.
В ночь на субботу в областном центре — до — 10 градусов, а днем опять +3 градуса. Ночь на 10 марта, по данным портала Гисметео, окажется еще теплее предыдущих — уличные терометры покажут −8, а днем в воскресенье + 1.
Атмосферное давление в течение недели, по данным Гидрометцента России, станет колебаться от 726 миллиметра ртутного столба до 722.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 4 по 10 марта.