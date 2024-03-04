Потеплеет до +3. Стало известно, какой будет погода в Иркутске на неделю с 4 по 10 марта

Весна пришла в Приангарье, а с ней просто обязаны показаться на уличных термометрах плюсовые температуры. И хотя утром 4 марта в столице региона холодно до −22, а днем синоптики Иркутского Гидрометцентра прогнозируют до −4…-6 градусов, все же специалисты обещают потепление уже в ближайшие дни. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 4 по 10 марта.