Что произошло в Иркутске в ночь на 4 марта 2024 года: последние новости

После нападения собаки на восьмилетнего ребенка в Братске, следователи СК начали расследование уголовного дела. Инцидент произошел 1 марта возле одной из местных школ, когда бродячая собака укусила мальчика за ногу. Другие школьники услышали крики и пришли на помощь, отпугнув животное. Мать ребенка встретила его дома и отвезла в травмпункт.
На медицинской конференции в Иркутской области собрались более пятидесяти врачей-нейрохирургов из разных городов, включая Иркутск, Братск, Улан-Удэ, Якутск, Омск и Санкт-Петербург. Основной темой обсуждения стало улучшение качества медицинской помощи пациентам с заболеваниями поясничного отдела позвоночника в сфере нейрохирургии.
В Черемхово произошло страшное ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Инцидент случился утром 3 марта на улице Маяковского. Водитель 19-ти лет за рулем автомобиля «Toyota Corona Premio» не справился с управлением из-за несоблюдения безопасной скорости и врезался в металлическое пешеходное ограждение.