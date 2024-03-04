Что произошло в Иркутске в ночь на 4 марта 2024 года: последние новости

После нападения собаки на восьмилетнего ребенка в Братске, следователи СК начали расследование уголовного дела. Инцидент произошел 1 марта возле одной из местных школ, когда бродячая собака укусила мальчика за ногу. Другие школьники услышали крики и пришли на помощь, отпугнув животное. Мать ребенка встретила его дома и отвезла в травмпункт.