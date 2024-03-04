2 млн. рублей приставы взыскивают с экс-депутата из Братска Светланы Петрук

Скорее всего, принудительное взыскание понадобилось, потому что Светлана Петрук не стала добровольно исполнять решение Падунского районного суда Братска, который 28 сентября 2023 года обязал Петрук вернуть два миллиона рублей, которые она заняла у жителя города Братска и отказывалась возвращать.

В ходе судебного разбирательства Светлана Петрук заявила, что отсутствуют доказательства передачи ей денежных средств от займодателя. Однако суд, изучив договор займа, на основании которого состоялась передача наличных средств Петрук, отверг ее доводы, признав договор законным, а также сам факт передачи денег.

Также, в суде Петрук заявила, что в договоре займа стоит не ее подпись, на юридическом языке это означает, что подпись поддельная. По данному заявлению была проведена судебная почерковедческая экспертиза, которая установила, что подпись Светланы Петрук в договоре подлинная и ставила ее лично заемщица.