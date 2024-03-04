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2 млн. рублей приставы взыскивают с экс-депутата из Братска Светланы Петрук

Служба судебных приставов возбудила исполнительное производство и пытается взыскать с бывшего депутата Законодательного собрания Иркутской области Светланы Петрук более двух миллионов рублей. Соответствующая запись есть в реестре должников на сайте Федеральной службы судебных приставов.
Источник: УФССП РФ по Хабаровскому краю и ЕАО

Скорее всего, принудительное взыскание понадобилось, потому что Светлана Петрук не стала добровольно исполнять решение Падунского районного суда Братска, который 28 сентября 2023 года обязал Петрук вернуть два миллиона рублей, которые она заняла у жителя города Братска и отказывалась возвращать.

В ходе судебного разбирательства Светлана Петрук заявила, что отсутствуют доказательства передачи ей денежных средств от займодателя. Однако суд, изучив договор займа, на основании которого состоялась передача наличных средств Петрук, отверг ее доводы, признав договор законным, а также сам факт передачи денег.

Также, в суде Петрук заявила, что в договоре займа стоит не ее подпись, на юридическом языке это означает, что подпись поддельная. По данному заявлению была проведена судебная почерковедческая экспертиза, которая установила, что подпись Светланы Петрук в договоре подлинная и ставила ее лично заемщица.

«На основании изложенного, суд считает установленным, что до настоящего времени Петрук С. М. свою обязанность по возврату М. суммы займа не исполнила, доказательств исполнения денежных обязательств Петрук С. М. суду не представлено в нарушение требований ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.» — говорится в решении суда.

Также суд обязал Светлану Петрук кроме суммы основного долга в 2 млн рублей, выплатить своему кредитору 115 тысяч рублей неустойки. Всего по решению суда бывший депутат обязана вернуть 2 млн. 128 тыс. рублей.