2 млн. рублей приставы взыскивают с экс-депутата из Братска Светланы Петрук

Скорее всего, принудительное взыскание понадобилось, потому что Светлана Петрук не стала добровольно исполнять решение Падунского районного суда Братска, который 28 сентября 2023 года обязал Петрук вернуть два миллиона рублей, которые она заняла у жителя города Братска и отказывалась возвращать.
В ходе судебного разбирательства Светлана Петрук заявила, что отсутствуют доказательства передачи ей денежных средств от займодателя. Однако суд, изучив договор займа, на основании которого состоялась передача наличных средств Петрук, отверг ее доводы, признав договор законным, а также сам факт передачи денег.
«На основании изложенного, суд считает установленным, что до настоящего времени Петрук С. М. свою обязанность по возврату М. суммы займа не исполнила, доказательств исполнения денежных обязательств Петрук С. М. суду не представлено в нарушение требований ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.» — говорится в решении суда.
Также суд обязал Светлану Петрук кроме суммы основного долга в 2 млн рублей, выплатить своему кредитору 115 тысяч рублей неустойки. Всего по решению суда бывший депутат обязана вернуть 2 млн. 128 тыс. рублей.