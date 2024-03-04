Что произошло в Хабаровском крае к утру 4 марта

Больница из Хабаровска задолжала больше 10 миллионов рублей предпринимателям. Вернуть деньги им удалось только после вмешательства прокуратуры. Оказалось, что медучреждение должно 51 хозсубъекту за услуги и товары с декабря прошлого по январь текущего года. Надзорный орган принял меры.