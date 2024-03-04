Что произошло в Хабаровском крае к утру 4 марта

Лучших рыбаков определили в Хабаровске. в краевой столице закончился фестиваль «Серебряная корюшка», в котором приняли и участие 23 команды. Они состязались за самый крупный улов и главный приз. Впервые участие принимали семьями.
Жительница Хабаровска Вита Макурина приняла участие в шоу «Голос» на Первом канале. Женщина покорила жюри своим голосом и прошла во второй тур. Для этого 33-летняя дальневосточница выбрала песню «Колыбельная» Полины Гагариной и попала в команду Владимира Преснякова.
Больница из Хабаровска задолжала больше 10 миллионов рублей предпринимателям. Вернуть деньги им удалось только после вмешательства прокуратуры. Оказалось, что медучреждение должно 51 хозсубъекту за услуги и товары с декабря прошлого по январь текущего года. Надзорный орган принял меры.