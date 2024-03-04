Подарок на 8 Марта 2024 в Хабаровске: что подарить девушке, жене, маме, бабушке, учителю и коллегам

И это необычный сертификат, а туда, где ваша одаряемая может найти себе подарок сама. Например, ваша мама давно не отдыхала. Ей можно подарить сертификат в СПА. Ваша девушка пожаловалась, что закончилась любимая помада? Ей можно подарить сертификат в магазин косметики. Самим лучше косметику не покупать, ведь очень трудно угадать, точно ли презент подходит вашей девушке. И даже коллегам можно подарить сертификаты в разные магазины. Можно и пошутить — Анастасия, одна из наших читательниц, поделилась, что ей однажды подарили сертификат в продуктовый магазин. И такой подарок ей очень понравился.