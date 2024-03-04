Подарок на 8 Марта 2024 в Хабаровске: что подарить девушке, жене, маме, бабушке, учителю и коллегам

Подарок на 8 Марта 2024 в Хабаровске уже вовсю выбирают горожане. Кто-то позаботился об этом заранее, и заказал сюрприз заранее, а кто-то ждал, когда в краевой столице откроются небольшие ярмарки, а на полках магазинов появятся подарочные наборы.
И, если вы еще не выбрали, что подарить вашей девушке, жене, маме, бабушке, учителю и коллегам, то это подборка специально для вас! Ранее мы писали о ценах на цветы и сделали подборку красивых букетов. Теперь перейдем к другим, не менее приятным, сюрпризам.
МЯГКИЙ ПОДАРОК
Начнем, пожалуй, с классики. И такой подарок оценят все! И разгуляться тоже есть где. Например, можно приобрести теплый мягкий халат, забавные тапочки, пушистый плед или толстовку любимого цвета. Подойдет даже костюм! Например, корреспонденту «МК в Хабаровске» на прошлогодний праздник подарили белый теплый костюм, так она до сих пор от него в восторге. Так что выбор за вами.
ЧТО-ТО ДЛЯ ВАННЫ
И тут также можно разгуляться. Если у вашей возлюбленной, мамы или коллег есть ванна, то ваш подарок точно обрадует обладательницу. Для любимой или мамы можно собрать небольшой набор из бомбочек, шиммеров, пены и даже специального молочка. Для коллег, как рассказала одна из предпринимательниц Хабаровского края, можно собрать небольшие наборчики, состоящие из бомбочки и баночки соли, не забыв маленький букет тюльпанов. Такой подарок подойдет и для учителя.
КАНЦЕЛЯРИЯ
И такой презент может оценить каждая девушка, несмотря на то, кем она вам приходится. Например, учителю подойдет ежедневник, коллеге набор канцелярии, а возлюбленной, если она, например, любит рисовать или раскрашивать, набор из 150 разноцветных карандашей! Так что подарок точно найдется всем.
СЕРТИФИКАТ
И это необычный сертификат, а туда, где ваша одаряемая может найти себе подарок сама. Например, ваша мама давно не отдыхала. Ей можно подарить сертификат в СПА. Ваша девушка пожаловалась, что закончилась любимая помада? Ей можно подарить сертификат в магазин косметики. Самим лучше косметику не покупать, ведь очень трудно угадать, точно ли презент подходит вашей девушке. И даже коллегам можно подарить сертификаты в разные магазины. Можно и пошутить — Анастасия, одна из наших читательниц, поделилась, что ей однажды подарили сертификат в продуктовый магазин. И такой подарок ей очень понравился.
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
Хабаровск знаменит тем, что в теплое время года на улице очень влажно. Зимой ситуация особо не меняется, но из-за того, что в домах включают отопление, воздух становится очень сухой. И многие в этой ситуации не откажутся от увлажнителя, как раз сейчас на рынке есть как очень необычные варианты, например, в виде вулкана, так и бюджетные. И пользоваться им можно долгие годы!
НОЧНИК
В настоящее время стали очень популярны ночники. И не стандартные, с одной лампочкой. Можно найти ночники в виде зайчика или мишки. Также они могут переключать цвета, двигаться и даже устроить настоящее ночное небо на вашем потолке. Выбор за вами!
ПОХОД В ТЕАТР/КОНЦЕРТ/КИНО
Если ваша мама или возлюбленная давно никуда не выбирались, можно их порадовать прогулкой в театр или другие культурные учреждения. Как раз в Хабаровске к 8 Марта будет очень много мероприятий! Такой подарок подойдет и для учителя, и для коллег, ведь в этот день будет у всех выходной.
ГАДЖЕТЫ
Не обойти стороной и такие презенты. Если ваша мама любит читать, то ей можно подарить электронную книгу. Девушка любит слушать музыку? Можно порадовать новыми наушниками. И даже учителю тут презент найдется в виде небольшого внешнего аккумулятора. Конечно, если позволяют средства, можно порадовать близких и более дорогими гаджетами. На ваш вкус!
ПОСУДА
Говорят, что сковородка — это самый плохой подарок на 8 Марта. Поэтому сковородку дарить, пожалуй, не стоит, если ваша мама или девушка сами не попросят. Зато можно подарить сертификат в магазин посуды, чтобы она сама выбрала, что ей по душе. А если вы уверены, что знаете ее вкусы — то точно не ошибетесь с подарком. И такие небольшие презенты, в виде, например, кружек (милых, без надписей!), можно подарить учителю или коллегам.
УКРАШЕНИЯ
Если позволяют средства, вы можете очень порадовать своих близких, будь то кольцо, цепочка или новые сережки. Если девушка или мама любят серебряные украшения, то для вас это лучше, так как они дешевле золотых. Учителю или коллеге такие презенты дарить не стоит, но можно попробовать, например, браслет из натуральных камней.
АРОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФУЗОР С ПАЛОЧКАМИ
Это одно из современных приспособлений для аромата дома. К тому же выглядит довольно эстетично, и сможет вписаться в любой интерьер. И если вы уверены, что сможете подобрать аромат для одаряемой, то смело покупайте такой диффузор. И он не только будет вкусно пахнуть, но и радовать глаза.
ВКУСНЫЙ ПОДАРОК
Сейчас уже вовсю отходят от традиционных коробочек конфет, если только девушка не любительница таких марок. Здесь можно попробовать собрать самому или заказать букет, который будет не только красивым, но и вкусным. Он может состоять из фруктов, сладостей или даже шашлыка. Да, мы не шутим, некоторые дамы очень обрадуются такому наполнению букета.