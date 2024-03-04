Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

От плюса к минусу: в Новосибирске ночью похолодает до −24, а днем потеплеет до −4

4 марта в Новосибирске потеплеет до −4 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +15° 3 м/с 67% 763 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Первый весенний понедельник в Новосибирске начнется с температурных качелей. Ночью температура будет опускаться ниже −20, а днем доходить почти до нуля.

— В городе ночью будет −9…-11 градусов, днем до −4…-6. Будет облачно с прояснениями, небольшой, днем местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Порывы южного ветра усилятся до 14 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По области ночью термометры будут показывать вплоть до −24 градусов, а днем — до −1…-6. По юго-востоку региона пройдет небольшой, местами умеренный снег, метели. При прояснениях местами изморозь. На дорогах гололедица.