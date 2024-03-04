Первый в истории пуск «Ангары» с космодрома Восточный состоится с 6 по 10 апреля

«Пуск ракеты-носителя “Ангара-А5” с Восточного космодрома предварительно поставлен на
Кроме того, по словам источника, в мае с Восточного ожидается запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера» на одной ракете «Союз-2».
Инфраструктура для пусков ракет «Ангара» на Восточном строится с 2018 года. В ноябре-декабре 2023 года там прошли испытания с использованием электрозаправочного макета под названием «Ангара-НЖ» (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту).
На сегодняшний день состоялись три пуска легкой (первый — в июле 2014 года) и три пуска тяжелой «Ангары», все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».